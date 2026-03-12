Los estudiantes de Salamanca podrán presentarse al “Gran Concurso del Hormigón”

Por segundo año consecutivo, el Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Salamanca ha vuelto a retar a los alumnos de 22 centros educativos a participar en el “Gran Concurso del Hormigón” para fomentar la vocación en esta profesión en la que existe “una alta demanda laboral”.

En este concurso, los estudiantes elaborarán muestras de hormigón que se someterán más tarde a ensayos de resistencia y así determinar cual es el que ofrece mejores prestaciones.

El que gane en Salamanca competirá en el campeonato nacional, donde también participarán otras 33 provincias para determinar quién será el mejor de España. Además, desde el propio Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Salamanca han explicado que “el objetivo del proyecto es mostrar al alumnado la realidad de una profesión clave en el ámbito de la edificación, que actualmente atraviesa una importante escasez de profesionales”.

Del mismo modo, han querido destacar que la falta de relevo generacional supone un problema en España, por lo que todo está “marcado por la necesidad de incrementar el parque de vivienda para responder a la actual emergencia habitacional. Las previsiones apuntan a que el país necesitará más de dos millones de nuevas viviendas en los próximos años, lo que incrementará la demanda de profesionales cualificados”.