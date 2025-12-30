El estudio de la techumbre del convento de Santa Clara en Salamanca recibe el aval de la Universidad de Córdoba

A principios de 2023 dos aficionados a la historia siguieron una pista, la representación de una chova piquirroja en la techumbre medieval del convento de Santa Clara, una armadura policromada decorada con una rica iconografía heráldica. Dedicaron horas y horas de estudio intentando averiguar por qué un pájaro relacionado con santo Tomás de Canterbury estaba representado en ella. Charo García de Arriba y Miguel Ángel Martín Mas comenzaron tirando de un hilo para terminar desenredando una madeja que ocultaba que dicha techumbre contenía una colección de escudos preheráldicos que no eran meramente decorativos, ya que contaban la historia y la vida de la reina Berenguela de Castilla y de León, nieta de Enrique II de Inglaterra y Leonor de Aquitania, sobrina de Ricardo Corazón de León y madre del rey Fernando III, que en 1217 fue proclamado rey de Castilla y en 1230 de León. Un descubrimiento que Salamanca 24 Horas mostró en este artículo: El misterio oculto en el techo de Las Claras y la vida de Berenguela, la desconocida reina de León y señora de Salamanca

Una concienzuda investigación que ha permitido mostrar una visión totalmente diferente de la techumbre, teniendo en cuenta que antes se pensaba que en ella se representaban las armas heráldicas de familias de la nobleza salmantina, y que, por lo tanto, tenía una datación errónea, considerándose ahora mucho más antigua de lo que inicialmente se había creído. Cabe recordar que esta armadura fue descubierta hace cincuenta años, ya que estuvo oculta bajo el tejado de la iglesia del convento de Las Claras.

Historia y Genealogía, revista de la Universidad de Córdoba

Parece que estamos, por tanto, ante una sólida investigación que ahora cuenta con un aval académico que es una validación del trabajo llevado a cabo durante los últimos dos años. “Tras superar una evaluación por pares ciegos (método donde ni los autores conocen la identidad de los revisores, ni los revisores la de los autores) la revista científica Historia y Genealogía, dependiente de la cátedra de Historia Moderna de la Universidad de Córdoba, incluye un artículo que recopila gran parte de nuestras conclusiones relativas a la decoración heráldica de dicha armadura”, aseguran los investigadores. Un estudio que desvela “una obra de heráldica medieval única, en la que los emblemas se disponen para narrar iconográficamente una crónica del proceso sucesorio en los reinos de León y Castilla durante la primera mitad del siglo XIII”.

Los autores en el artículo hacen referencia al convento, a su historia y, especialmente, a la historia de la techumbre que estuvo oculta a la vista durante tres siglos. Una techumbre que se puede interpretar como la narración de una historia. “Por ello, es necesario prestar atención a los elementos iconográficos utilizados y al uso que, en el contexto histórico en el que presumiblemente se decoró la armadura, se otorgaba a los mismos, según lo que la historiografía disponible nos permite conocer”, aseguran los autores, que desgranan el recorrido de la heráldica para demostrar que los escudos representados en la techumbre del convento no pertenecen a familias nobles salmantinas, sino que esconden un mensaje para quien sepa leer las señales.

“Esta obra de arte es la mayor muestra que se conserva de la explosión heráldica-caballeresca surgida en el seno de la corte aquitana y trasladada a la castellana durante la primera mitad del siglo XIII”, afirman los autores que basan esta idea en “la variedad de figuras dispuestas para narrar una historia, una crónica caballeresca-épica-cortesana, ofreciendo un impresionante paradigma de la concepción occitana de la heráldica inicial”. De ahí, desgranan la historia de la Reina Berenguela contada a través de blasones, leones de oro, chovas piquirrojas, castillos y cuartelados.

Concluyen los autores que los estudios previos de la techumbre eran totalmente “anacrónicos” debido a “trataban de localizar en ella escudos heráldicos correspondientes a linajes nobiliarios locales, encumbrados a partir del siglo XV y sobre los que no tenemos constancia de que utilizaran esos emblemas antes de finales de ese siglo o principios del XVI”. También afirman que la obra es un conjunto de emblemas heráldicos solo podían identificar a los personajes concretos que los ostentaban.

Aseguran que la techumbre de Santa Clara podría ser “la mayor obra de heráldica medieval conservada” y añaden que fue ideada por “una mujer que era nieta de Leonor de Aquitania, la promotora del mundo caballeresco en el que surgieron las señales heráldicas”. En definitiva “una iconográfica parlante en la que la reina Berenguela, digna sucesora de una saga de mujeres pioneras e independientes, dejó constancia de que ella era el corazón y cerebro del Reino”.

Si quieres descubrir todos los detalles, la investigación de Charo García de Arriba y Miguel Ángel Martín Mas está publicada en este enlace.