La eterna lucha por un Estatuto Marco que reclama el personal sanitario: pulso por la jubilación anticipada, 35 horas y la actualización de funciones

Tendríamos que remontarnos a 2007 para entender que, tras 18 años, se sigue sin negociar un Estatuto Marco que beneficie a los trabajadores. Como es lógico, los tiempos y la sociedad cambia, y con ello deberían ir de la mano una serie de modificaciones que se adecuen a la actualidad. De momento, sigue en pie en plan Bolonia, el gran cambio en cuanto a funciones públicas se refiere.

Antonio Grande, responsable de sanidad de CSIF Salamanca, explica los siete pilares básicos en los que se sustentan estas protestas: nueva clasificación con adecuación retributiva, jubilación parcial anticipada, mejora en la jornada, 35 horas a nivel nacional, actualización de funciones, competencias y la regularización de la jornada laboral.

La nueva clasificación con adecuación retributiva es uno de los objetivos que se persigue. Grande expone que “el Estatuto básico actual es del 2007 y establece que según los estudios que se tenga, los profesionales van en una u otra categoría”. Añade, además, que “ni los servicios de salud ni Ministerio de Sanidad han querido afrontar la nueva reclasificación comodidad en el artículo 76 del Estatuto básico”. Asimismo, se destaca un punto clave, en este artículo se expone toda la reclasificación, pero a final de mes, en la nómina de los sanitarios, ese cambio no se ve reflejado, lo que ha indignado y mucho a los diferentes profesionales de los hospitales y centros de salud.

Otro de los puntos es la jubilación parcial y anticipada, donde dependiendo de los coeficientes reductores estipulados por la Organización Mundial de la Salud, se puede jubilar una persona antes de los 65. Entre los motivos que expone Antonio están “la exposición a tóxicos, agentes biológicos y diferentes sistemas que hayamos tenido. El Ministerio de Sanidad se niega a ello. La propuesta es jubilación anticipada por coeficientes reductores y agentes que reconoce la OMS. No es lo mismo un administrativo que un TCAE, un médico u hospitales de día oncológicos. Además, solo pedimos una jubilación voluntaria”.

Para muchos las 35 horas ya estaban implantadas, otros de los pilares por los que se protesta, en los que las reconoce la Junta de Castilla y León pero no el Ministerio de Sanidad, buscando que se implante en todo el territorio español: “En Castilla y León ya estaban, pero por un acuerdo dentro de la comunidad autónoma. Hay otras que no las tienen. Se quiere una legislación básica para que sea en toda España. Si JCYL quiere implantar las 37,5, podrían hacerlo, sin permiso de nadie”.

La actualización de funciones y competencias es clave para entender el sistema sanitario español. En algunos casos como las TCAE, el Decreto se firmó en 1973. Con esto, se pretende realizar una serie de funciones en todos los ámbitos para que no haya malentendidos entre un profesional y otro.

La regularización de la jornada laboral, donde haya “un Estatuto Marco, que es la normativa básica que garantice descansos y una conciliación familiar y laboral. Hay un maremagnum de médicos que hacen guardia y que tienen derecho a descanso post guardia y que no les computa. En otros casos, el saliente de noche no cotiza. Queremos tener una organización de la jornada laboral.”

Por último, Antonio Grande ha añadido que “aún hay tiempo de negociar todo, el Ministerio nos da largas y lo fía todo a los Presupuestos Generales del Estado”. Además, explica que “La impresión que tenemos es que quieren cerrar el texto sin alcanzar la normativa básica”.

En Salamanca, desde hace meses, ya ha habido otras concentraciones en pro de mejorar las condiciones laborales de los sanitarios, donde se recoja las funciones básicas de cada, la regularización y clasificación de cada uno de ellos con una remuneración adecuada, y que se reconozca al final todo el trabajo que realizan cada uno de los integrantes del sistema sanitario español.