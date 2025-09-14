Europe: "No nos molesta que nos reduzcan a 'The Final Countdown', es un gran éxito"

El lanzamiento de 'The Final Countdown' en 1986 cambió el rumbo de Europe para siempre. El álbum incluía el tema homónimo, 'Carrie' o 'Rock the Night', canciones que se convirtieron en los mayores éxitos de la banda nacida en un suburbio de Estocolmo y que sirvieron para catapultarla al estrellato internacional. Los discos se vendían por millones y sus conciertos eran de los más seguidos de la década. Esa popularidad se disolvió en los años 90 y el grupo decidió tomarse un largo receso, pero, para demostrar que la creencia de que los rockeros están hechos de otra pasta no es un mito, resurgieron en 2003. Desde entonces, no han dejado de producir música ni de ofrecer conciertos, como el que podrán disfrutar este jueves los salmantinos en la Plaza Mayor de Salamanca. Hablamos de él y otros asuntos con el líder y vocalista Joey Tempest.

Pregunta.¿Qué se encontrarán los salmantinos que asistan a su concierto en la Plaza Mayor?

Respuesta.Hemos tocado en muchos conciertos este año, todos en Europa y América del Sur. Algunos de ellos han sido, por cierto, en España. La banda está a tope, lo que es genial porque estamos montando grandes espectáculos incluyendo canciones que nos encanta interpretar como 'Last Look at Eden' y 'On Broken Wings'. También incluimos temas ya célebres como 'Rock the Night', 'Superstitious', 'The Final Countdown”, 'Carrie'… ¡montamos un gran show! Y, por supuesto, estamos deseando ir a Salamanca. Creo que será nuestra primera vez allí, así que será fantástico.

P.Es la primera vez que actuáis en Salamanca, pero no en España. ¿Qué es lo que más les gusta de nuestro país?

R.Nuestra conexión con España data del año 1988, cuando estuvimos tocando en diferentes conciertos después de publicar el álbum 'The Final Countdown'. A todo el mundo le encantó, el público se involucró mucho y hubo buen ambiente. Hicimos muchas amistades en España y hemos estado viniendo durante estos años. Los españoles adoráis el rock and roll, las melodías y sois un excelente público. España es un lugar muy especial para dar conciertos. Por eso, siempre nos encanta volver.

P.David Guetta ha contado con ustedes recientemente para la nueva versión de ‘The Final Countdown’. ¿Cómo recibieron la propuesta?

R.Nos preguntó hace alrededor de un año, quizá algo más. Fue idea de David. Nos pareció algo genial. Me recuerda a cuando en los ochenta y los noventa, después de los conciertos, solíamos salir de fiesta en ciudades como Nueva York, París o Madrid, en cualquier ciudad que tuviera discotecas abiertas hasta las tres de la mañana.

P.Adaptar los clásicos a la música electrónica es una forma de llegar a las nuevas generaciones, pero ¿desvirtúa la esencia de esas canciones?

R.No, creo que es algo bueno. Une a gente de todo tipo, de lugares y orígenes diferentes. Queremos que le gente sepa de nosotros: que estamos aquí, que estamos de gira, que somos una gran banda en directo… por lo que todo lo que lleve a la gente a vernos en concierto está bien.

P.¿Les molesta que algunas personas reduzcan Europe a ‘The Final Countdown’?

R.Para nada, para nosotros es un gran éxito, nos encanta tocar esta canción en directo. Tenemos muchas canciones con las que tenemos algún tipo de conexión personal y esta es una de esas canciones que llega a mucha gente. Aunque bien es cierto que tenemos otras canciones favoritas también.

Europe | Fredrik Etoall

P.Están trabajando en un nuevo disco que verá la luz en 2026. ¿Qué nos puede adelantar de él?

R.Sí, casi está terminado. Tenemos un gran repertorio de canciones. El proceso de creación ha sido mágico. Estuvimos en Abbey Road Studios en 2017 y hemos dedicado todo este tiempo a empezar de nuevo. Ha sido casi como un álbum debut. Es explosivo, melódico… ¡va a ser espectacular! Uno de nuestros mejores álbumes hasta la fecha, así que estamos muy emocionados.

P.¿Y del documental que está en marcha sobre la banda?

R.El documental ha estado en marcha durante seis años, aproximadamente. Hemos tenido un excelente equipo de Gales liderado por Mike Craig que ha estado con nosotros alrededor del mundo, grabándonos. El documental no solo incluye material reciente de conciertos en directo, sino que también incluye aspectos de años pasados, ya que encontramos mucho material, como cintas VHS con momentos muy divertidos en habitaciones de hotel y backstages con nuestro primer manager. Siempre solía grabarnos con su cámara y bromeábamos preguntándole constantemente que qué hacía con eso (risas), pero ahora lo vemos como algo genial el tener tanto material. En el documental se va a poder ver material inédito de nuestros conciertos alrededor del mundo (Australia, América del Sur… cualquier lugar, al fin y al cabo) y de los años 80. Hay mucho metraje: la historia real de cómo comenzamos, cómo en los 90 descendimos y después volvimos a emerger hasta hoy. Actualmente lo estamos haciendo mejor que hace mucho tiempo. Es una historia muy guay e interesante.

"Seguimos siendo la misma banda tantos años después"

P.Europe nació en un suburbio de Estocolmo hace más de cuarenta años. ¿Os imaginabais llegar tan lejos?

R.No, cuando eres joven no piensas en ello. No piensas ni siquiera en lo que sucederá en tu vida un año más tarde. Vives el momento y te centras en lo que te apasiona en ese momento. Nunca imaginamos llegar tan lejos. Es una bendición. Seguimos siendo la misma banda tantos años después, seguimos siendo amigos, tenemos muchos recuerdos juntos… así que cuando estamos de gira realmente es un placer. No somos extraños para nada, somos viejos amigos de gira y eso es realmente especial. Para mí es muy emotivo salir al escenario, mirar alrededor y ver a los mismos tipos. Es algo muy bonito.

P.¿Se podría decir entonces que queda Europe para rato?

R.Eso creo, estamos haciendo un gran trabajo ahora. Tenemos el documental, un álbum nuevo… así que ¡vayamos a por otros diez años!