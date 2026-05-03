El ex fiscal general del Estado, el salmantino Álvaro García Ortiz, rompe su silencio en un programa de televisión: "No hubo carga probatoria contra mí"

El ex fiscal general del Estado, el salmantino Álvaro García Ortiz, ha roto su silencio en el programa 'Lo de Évole' tras su condena el pasado noviembre. El jurista charro ha calificado el fallo del Tribunal Supremo como una "sorpresa" y ha denunciado la falta de carga probatoria en su contra. Según ha explicado, salió del juicio convencido de su absolución al considerar que no existía ninguna conducta punible en sus actos.

Durante la entrevista, el salmantino ha confesado haberse sentido "maltratado" y "señalado" por Alberto González Amador y Miguel Ángel Rodríguez. García Ortiz ha descrito como "doloroso" el momento en que la pareja de Ayuso se dirigió a él directamente por su nombre hasta en cinco ocasiones, reivindicando que cualquier ciudadano, independientemente de su cargo, merece que se respete su dignidad ante los tribunales.

Pese a la condena de dos años de inhabilitación por revelación de secretos, el fiscal salmantino mantiene que su intención fue puramente institucional: defender la transparencia de la Fiscalía frente a informaciones tergiversadas. Actualmente, tanto él como el Ministerio Público han recurrido ante el Tribunal Constitucional, alegando que se vulneró su derecho a la presunción de inocencia y a un proceso con todas las garantías.