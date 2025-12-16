El ex jefe de la Comandancia de Salamanca, Pedro Merino, nuevo jefe de la UCO

El coronel Pedro Merino Castro será el nuevo jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, según ha adelantado elDiario.es. Merino Castro asume esta responsabilidad tras su reciente ascenso a coronel, procedente de su anterior destino al frente de la Comandancia de Salamanca, cargo que ocupaba desde el año 2022.

El nuevo responsable de la UCO cuenta con una dilatada trayectoria en unidades especializadas. Entre sus destinos destaca su paso por el Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la UCO, centrado en la lucha contra el blanqueo de capitales. Este departamento es el encargado de investigar algunos de los casos de mayor repercusión mediática.

A lo largo de su carrera, Pedro Merino Castro también ha desempeñado funciones de asesor en la Jefatura del Estado Mayor de la Dirección General de la Guardia Civil. En 2013 fue destinado al Palacio de la Zarzuela, donde ejerció como ayudante de campo del entonces príncipe Felipe y continuó en el puesto tras su proclamación como rey. Posteriormente, pasó a formar parte del Departamento de Seguridad Nacional en el Palacio de La Moncloa.

Merino Castro sustituye al coronel Rafael Yuste, recientemente ascendido a general, quien había sido nombrado jefe de la UCO por el actual Gobierno. El relevo se produce como consecuencia del ascenso de Merino Castro, formalizado el pasado 27 de noviembre de 2024, lo que implica su salida de la Comandancia de Salamanca y el inicio de una nueva etapa profesional al frente de una de las unidades más relevantes de la Guardia Civil.

Trayectoria de Pedro Merino

La carrera de Pedro Merino Castro se inició en 1998, año en el que obtuvo el empleo de teniente. Desde entonces ha ocupado numerosos destinos y ha participado en distintas misiones y comisiones de servicio, entre ellas la Misión MAPE (Multinational Advisory Police Element) de la Unión Europea Occidental en Albania en 1999. También formó parte del grupo de expertos en Policía Judicial para la asistencia técnica a la Policía Nacional Dominicana entre 2009 y 2010, así como del grupo de trabajo para el desarrollo del proyecto europeo EU-DEFI, destinado a reforzar y armonizar la investigación financiera en el ámbito de la Unión Europea.

A lo largo de su trayectoria profesional ha sido distinguido con diversas condecoraciones nacionales e internacionales. Entre ellas figuran la Cruz de Plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, la Encomienda de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III y la Venera del Águila Azteca de los Estados Unidos Mexicanos.