Una excursión a Aldeadávila y la Ruta de los Miradores, entre las actividades de abril del programa Dinamiza Joven

El programa municipal Dinamiza Joven continúa en abril con diversas actividades para jóvenes entre 14 y 30 años. Destacan la Ruta de los Miradores, una salida a Monumenta Salmanticae y talleres de manualidades y cocina, entre otras propuestas.

La programación se divide en tres tipos de actividades. La primera, 'Sesiones Dinamiza', comienza el martes 7 de abril con un taller de manualidades en el que los participantes podrán crear una corona de flores primavera. El día 9, tendrán la oportunidad de disfrutar de un simulador de coches y el 14, de aprender a realizar un nudo de la buena suerte chino. Las jornadas del 16 y 17 se han reservado para la realización de una cinta trend de 2026 para el 2036.

Las 'Sesiones Dinamiza' incluyen igualmente una excursión a Aldeadávila y la Ruta de los Miradores (18 de abril), la visita a Monumenta Salmanticae (día 21) y la creación de un mini huerto de frutas y verduras (día 28). Un taller de cocina en la jornada del 30 pondrá el broche de oro a estas actividades.

La programación 'Lingua Vibe', que permite conocer y adentrarse en la cultura de las lenguas inglesa, japonesa y francesa, se desarrollará todos los miércoles de abril, cuando también estará disponible la sala de juegos para jugar al ping-pong, a los dardos, a juegos de mesa o a videojuegos. El horario será de 17:00 a 20:00 horas en el Espacio Joven del Ayuntamiento de Salamanca (calle José Jáuregui, 16).

Todas las actividades son gratuitas y cuentan con plazas limitadas, por lo que es necesario inscribirse previamente. Se podrá realizar desde este lunes a las 13:00 horas en la web https://sites.google.com/dinamizajoven.com/dinamizajoven/inicio.