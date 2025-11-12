Un exfuncionario regala a Salamanca un retrato de Unamuno obra de Jerónimo Prieto

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, recibe la donación de un cuadro de Miguel de Unamuno, obra de Jerónimo Prieto

El Ayuntamiento de Salamanca ha recibido hoy una valiosa donación que enriquece su patrimonio artístico y rinde homenaje a una de las figuras más emblemáticas de la ciudad: Miguel de Unamuno. Se trata de un retrato del ilustre pensador, obra del artista salmantino Jerónimo Prieto.

La entrega ha sido realizada por Manuel García Conde, quien fue funcionario municipal durante tres décadas, hasta su jubilación hace cinco años. El alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, ha presidido el acto y ha expresado su profundo agradecimiento por este "gesto de generosidad" de García Conde. El donante ha estado acompañado por antiguos compañeros del servicio de Urbanismo, donde desarrolló su labor profesional.

Detalles de la obra y su historia

El retrato es un lienzo de 26x21 centímetros que captura el rostro de Miguel de Unamuno. Según se ha detallado la obra fue pintada alrededor del año 2000. Han subrayado la fuerte influencia que la figura de Unamuno ha ejercido sobre él desde su juventud, siendo el exrector de la Universidad de Salamanca un protagonista recurrente en varias de sus creaciones.

Por su parte, Manuel García Conde ha revelado la conexión familiar detrás de la adquisición del cuadro: la pieza llegó a sus manos gracias a su tío, José Angoso, quien la había adquirido previamente.

Esta donación subraya el vínculo entre los salmantinos y su historia, asegurando que esta representación artística de Unamuno permanezca accesible y forme parte del legado de la ciudad.