Exigen la aplicación urgente de la jornada de 35 horas en los funcionarios de prisiones

Comisiones Obreras ha reclamado la aplicación urgente de la jornada de 35 horas en los funcionarios de prisiones tras entrar en vigor en el Boletín Oficial del Estado la resolución del pasado 14 de abril de 2026.

De este modo, tendría que aplicarse en todos los estamentos de la Administración General del Estado en unas jornadas anuales que tendrían como máximo 1.533 horas, lo que supone un gran avance en los derechos laborales del personal público que trabaja en cada uno de los centros penitenciarios de la región y de España.

En Salamanca afectaría directamente a la cárcel de Topas, donde otros sindicatos como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios ya indicaron en días pasados la aplicación en todas las comunidades autónomas que no hubieran implantado esto aún.

Otros sindicatos como CCOO han valorado “positivamente esta medida, que no solo mejora las condiciones laborales de la plantilla, sino que también contribuye a reforzar la calidad del servicio público y la protección de la salud laboral de los trabajadores y trabajadoras”.

Por otro lado, la fuerza sindical también ha subrayado que la aplicación de esta medida se tiene que realizar en un plazo de un mes para una adaptación rápida debiendo “los actuales calendarios laborales modificarse en todo aquello que contradiga la nueva normativa”.