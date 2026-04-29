Exigen más medidas para acabar con la siniestralidad laboral: 7.200 accidentes en Salamanca en 2025, dos de ellos mortales

Diferentes fuerzas sindicales, en este caso Comisiones Obreras y UGT han exigido acabar con la siniestralidad laboral a través de una leyes que protejan a los trabajadores estableciendo medidas que acabase con esta problemática.

Por el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo que se celebraba este martes, 28 de abril, CCOO y UGT han expuesto sobre la mesa datos que no se pueden dejar pasar, como es el caso de Salamanca, donde se han producido 7.256 accidentes de trabajo, de los cuales 2 fueron mortales.

Cabe destacar que este año se cumple el 30 aniversario desde que entrase en vigor la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, por lo que se pone de manifiesto la compleja realidad en la que “los avances en la digitalización, las consecuencias del cambio climático, el aumento de la presencia de las mujeres en el mundo del trabajo en ocupaciones anteriormente reservadas exclusivamente a los hombres, el envejecimiento de la población trabajadora, han modificado sustancialmente las condiciones de trabajo, las relaciones laborales y por lo tanto los riesgos a los que nos enfrentamos en este siglo XXI, así como su repercusión en la salud de las personas trabajadoras”.

Especial hincapié se ha hecho en la salud mental de los trabajadores, donde el desarrollo tecnológico ha despertado grandes problemas sociales en muchas personas trabajadoras, como es la falta de desconexión del entorno laboral.

Por último, tanto CCOO y UGT han indicado que “es vital preservar e impulsar el diálogo en las políticas públicas en materia de seguridad y salud en el trabajo y aumentar los recursos de la Inspección de Trabajo, del Centro de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León y de todas las estructuras autonómicas de prevención de riesgos laborales, así como la creación de Juzgados especializados en la materia”.