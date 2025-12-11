Exigen un sistema único de bonificaciones en todas las autopistas de España del que se podrían beneficiar los salmantinos

José Antonio Bermúdez de Castro, María Jesús Moro y Pedro Samuel Martín, diputados del PP por Salamanca en el Congreso han exigido la implantación inmediata de un sistema único de bonificaciones del que puedan beneficiarse todos los españoles.

Al igual que sucede en otras autopistas del país, han reclamado que esta medida se pueda aplicar en la AP-6 y en la AP-51, dos de las vías que más afectan a los salmantinos a la hora de viajar a ciudades como Madrid.

Según ha destacado el propio Bermúdez de Castro “nos encontramos ante un nuevo agravio del Gobierno hacia todos los salmantinos, que ven cómo los usuarios de autopistas disfrutan, en otros lugares de España, de rebajas en sus desplazamientos diarios, mientras los conductores de Castilla y León siguen soportando los elevados peajes de sus autopistas que deberían haberse suprimido ya”.

De este modo se ha concretado en una Proposición No de Ley que se defenderá este jueves, 10 de diciembre, en donde instará a este sistema único que haría que fuera homogéneo en todas las autopistas del país. Además, han criticado abiertamente a Puente por “ocultar deliberadamente toda la documentación solicitada por los diputados del Grupo Popular sobre los contratos y acuerdos firmados por el Ejecutivo en relación con la reducción o prórroga de los plazos de estas concesiones”.

Por otro lado, el propio diputado ha explicado que “sigue sin confirmar la fecha de finalización de la concesión y si el Ejecutivo se ha comprometido con la Unión Europea a prorrogar el peaje otros siete años más, hasta 2036, como se desprende de las declaraciones, el pasado mes de octubre, de la secretaría general de Transporte Terrestre del Ministerio”.