Éxito de 'Conciliamos Navidad' en Salamanca, con 295 participantes: "Ha dado un salto durante esta legislatura"

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, visita a los participantes de 'Conciliamos Navidad'

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha visitado a los participantes de 'Conciliamos Navidad' durante la mañana de este viernes, 26 de diciembre, en el Colegio Público Nuestra Señora de la Asunción. "Es uno de nuestros buque insignia. Responde al compromiso que tenemos en la Junta por la conciliación familiar y la corresponsabilidad", ha defendido.

El programa "ha dado un salto durante esta legislatura" con el incremento del número de municipios, periodos vacacionales y usuarios. Más de 25.000 menores han participado en él, lo que supone un incremento del 15% respecto al año pasado, en alguno de los 194 centros distribuidos por la Comunidad. "Llega desde los pueblos más pequeños a las grandes capitales". Se requiere un mínimo de 5 menores en los municipios de menos de 3.000 habitantes; de 8 en los que tienen una entre 3.000 y 20.000 residentes; y de 15 para los que superan los 20.000.

En Salamanca, han participado 295 niños frente a los 240 del año pasado. Y, de sus doce centros, solo dos se encuentran en la ciudad. "El cincuenta por ciento de los participantes viven en el mundo rural. De ahí la importancia de generar oportunidades y ayudar a sus familias", ha señalado Isabel Blanco.

Sara Vicente, coordinadora del programa y monitora, ha reiterado el éxito del programa: "Los niños que se apuntan suelen repetir". Los que acudido este lunes al Colegio Público Nuestra Señora de la Asunción han disfrutado de una gincana en el interior del centro. "Hacemos que tengan un espacio seguro para dar rienda a su imaginación", ha añadido.

Todas las actividades están orientadas a la Navidad, pero, al mismo tiempo, se hace hincapié en la diversidad de culturas que hay. Algunos de los participantes son migrantes o se encuentran bajo protección internacional. "Atendemos a esas necesidades. A los musulmanes que no lo celebran no los dejamos fuera. Les pedimos que nos cuenten su experiencia, cómo viven estos días", ha explicado la monitora.

Bonos infantiles

La apuesta de la Junta de Castilla y León por la conciliación familiar se completa con los bonos infantiles, ayudas de 200 euros destinadas a familias con menores de entre 4 a 12 años. De las más de 35.000 solicitudes recibidas, ya se han resuelto 16.360. "Para el resto hay que subsanar diferentes aspectos que se resolverán en las próximas semanas", ha anunciado la consejera.

El presupuesto asignado para esta convocatoria, cerrada el pasado 15 de septiembre, es de 16 millones de euros. El objetivo es facilitar la crianza de los más pequeños de la Comunidad ante las nuevas realidades y necesidades familiares.