Éxito educativo en el Colegio Calasanz: una feria que marca el rumbo hacia el futuro académico y profesional

El Colegio Calasanz celebró su I Feria de Orientación Académico-Profesional, una iniciativa diseñada para acompañar a los alumnos de 4ºESO y Bachillerato en uno de los momentos más determinantes de su trayectoria educativa: la toma de decisiones sobre su futuro académico y profesional.

Impulsada por el Departamento de Orientación del centro, la feria reunió a universidades, centros de formación, profesionales de distintos sectores y representantes de las Fuerzas Armadas, ofreciendo al alumnado una visión amplia y realista de las múltiples opciones que se abren al finalizar cada etapa educativa.

A lo largo de la jornada, los alumnos participaron en charlas grupales, conocieron experiencias de antiguos alumnos y recorrieron los diferentes stands informativos, donde pudieron plantear preguntas y resolver dudas directamente con los responsables de cada institución, recibiendo así una orientación cercana y personalizada.

Para muchos, esta feria supuso una oportunidad clave para recopilar información y reflexionar sobre su futuro, encontrando recursos y asesoramiento para planificar su acceso a grados universitarios, ciclos formativos de grado superior o distintos itinerarios vocacionales, en función de sus intereses.

Esta feria ha sido “una herramienta esencial para que nuestros alumnos tomen decisiones con mayor seguridad y conocimiento, conectando sus inquietudes personales con las posibilidades reales del sistema educativo y del mercado laboral”.

Tras el éxito de esta primera edición, el Departamento de Orientación del Colegio Calasanz se propone consolidar esta iniciativa como un referente anual en la orientación vocacional de alumnos y familias, reforzando su compromiso de acompañar al alumnado en cada etapa de su desarrollo académico y personal.