Éxito rotundo de la III Semana del Comercio en Salamanca

El concejal Pedro Martínez ha participado en la plaza de la Libertad en la iniciativa ‘Vive el Comercio Local con SALdeCompras’.

La tercera edición de la Semana del Comercio en Salamanca se ha saldado con un gran éxito de participación y repercusión, consolidándose como una de las citas clave para la promoción del comercio local. Bajo el lema “Vive el Comercio Local con SALdeCompras”, la Plaza de la Libertad se convirtió en un punto de encuentro para vecinos y visitantes, que pudieron disfrutar de actividades, promociones y experiencias diseñadas para poner en valor el trabajo del pequeño comercio salmantino.

El concejal Pedro Martínez participó activamente en el evento, subrayando la importancia de respaldar al tejido empresarial de la ciudad, motor económico y generador de empleo. Martínez destacó que este tipo de iniciativas no solo fomentan las compras de proximidad, sino que también fortalecen el vínculo entre comerciantes y ciudadanía, creando un entorno más dinámico y cercano.

La III Semana del Comercio ha contado con una amplia programación que incluyó exhibiciones, talleres y actividades familiares, contribuyendo a dar visibilidad a los establecimientos locales y a dinamizar el centro urbano. Con esta edición, Salamanca reafirma su compromiso con un modelo comercial sostenible, innovador y con fuerte arraigo en la vida de sus barrios.