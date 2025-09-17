El expediente militar de Franco demuestra que “fue un embustero”. Así de preciso ha sido el historiador Ángel Viñas durante la apertura de un congreso que analiza el papel de Franco durante el Quinquenio Republicano, de 1931 a 1936 celebrado en el Centro Documental de la Memoria Democrática de Salamanca. El historiador asegura que ya en sus inicios mentía ya que se postuló para recibir una laureada, máxima condecoración militar, “por participar en un combate cerca de Ceuta donde hubo muchos momentos de heroísmo, pero cuando uno va a su expediente ve que no intervino en el combate porque en los primeros minutos le pegaron un tiro” y tampoco “llevaba el pago de los regulares en la mochila”, como asegura que afirmaba el mismo Franco. Asuntos que el historiador asegura ha contrastado con su expediente militar. “No me baso en concepciones previas, sino en documentos, papeles que están al alcance de la mano de cualquiera”, ha afirmado.

En la apertura del congreso ha participado el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, que ha asegurado que es “una extraordinaria y magnífica oportunidad para reflexionar sobre el papel que desempeña Franco en los distintos momentos que son claves para para la Segunda República”. Martínez ha destacado una conferencia que analiza la percepción de Franco en la juventud actual. “Desde la Secretaría de Estado de Memoria Democrática estamos preocupados porque entre 24 o 25 % de la gente joven dice que no le importaría vivir en un régimen autoritario, según las encuestas”. Una situación que “nos ha llevado a poner en funcionamiento es un gran programa que iba por título a ‘España en Libertad’ que tiene como finalidad no celebrar la muerte del del dictador, sino ver las posibilidades que se abrieron con la muerte del dictador para conquistar la democracia”. Según Martínez, “ahí es donde ponemos el acento muchísimo, para que la gente joven conozca perfectamente qué es vivir en dictadura y qué es vivir en democracia”.

Por su parte, el profesor de la USAL Juan Andrés Blanco ha asegurado que las ponencias, que cuentan con especialistas reconocidos, se centrarán en “momentos concretos que tienen una significación especial para entender lo que supuso, no solamente su actuación durante ese período, sino lo que supone en ese contexto de la república como primera experiencia realmente democrática, y en alguna medida antecede también lo que va a venir después”.

El congreso tratará asuntos como la relación de Franco con la República, las elecciones del Frente Popular o como jefe de las fuerzas de África, son algunas de las ponencias que se celebrarán. El encargado de abrir el congreso ha sido el historiador Ángel Viñas, director junto con Juan Andrés Blanco del evento, en sustitución del prestigioso Paul Preston que participará finalmente on line.