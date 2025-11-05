Experiencia inmersiva y arqueología se unen para transformar el Botánico

El Ayuntamiento de Salamanca ha presentado el proyecto de digitalización y reacondicionamiento del Parque del Botánico, una intervención que transformará este espacio de 3.300 metros cuadrados en un punto de referencia dentro de la llamada constelación arqueológica de Salamanca.

El proyecto, que cuenta con un presupuesto superior a los 192.000 euros y se enmarca en el Plan Extraordinario de Sostenibilidad Turística, tiene como objetivo mostrar y poner en valor los restos arqueológicos del antiguo Colegio Mayor de Cuenca, el convento de los Agustinos y la iglesia de San Miguel, entre otros elementos históricos que conforman este enclave.

“A partir de esta intervención, los visitantes podrán contemplar cómo eran estos edificios, recreados digitalmente, y comprender la importancia que ha tenido este solar del Botánico en el desarrollo de la ciudad”, ha destacado Carbayo.

Un parque más accesible y verde

Además de la digitalización, el plan incluye la plantación de árboles y especies arbustivas autóctonas, la mejora de la iluminación y la adecuación de los caminos y accesos. Estas actuaciones buscan mejorar la accesibilidad y la comodidad de los visitantes, creando nuevas áreas de descanso y sombra.

Entre las novedades tecnológicas destaca la creación de un gemelo digital del parque y una experiencia inmersiva en tres dimensiones, que permitirá a los visitantes explorar el yacimiento con un lenguaje actual, accesible y didáctico. La experiencia inmersiva en 3D será otra de las novedades, ofreciendo al visitante otra manera de “entrar” en el universo del Botánico. Las gafas 3D permiten experimentar cómo era la Salamanca desaparecida y rememorar la primera excavación arqueológica de la ciudad.

Asimismo, la actuación refuerza la idea de un corredor verde arqueológico, en el que se integran espacios como el Cerro de San Vicente, el Centro de Interpretación de las Murallas, la Cueva de Salamanca y el Pozo de la Nieve. Este conjunto forma una red patrimonial que permite entender la evolución urbana e histórica de la ciudad.

Calendario de ejecución

Actualmente el proyecto se encuentra en fase de licitación, y está previsto que las obras comiencen tras la adjudicación. La finalización está programada para finales de la primavera o comienzos del verano de 2026.