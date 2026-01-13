Expertos analizan en Salamanca el avance de la criminalidad y el colapso de los penales en Iberoamérica

Este martes, 13 de enero, ha arrancado en Salamanca la primera edición de la Red Iberoamericana de Política Criminal, un encuentro que aúna a especialistas de hasta 18 países con el objetivo de analizar los principales retos referidos a seguridad, al sistema penal y a los derechos humanos.

El alcalde, Carlos García Carbayo, ha destacado durante la inauguración de estas jornadas el papel que ha desempeñado históricamente la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca al posicionarse como un referente internacional, no solo en la formación jurídica y en el debate sobre justicia y legalidad, sino también en su vocación como espacio de reflexión académica y diálogo internacional.

Durante las sesiones, enmarcadas en los actos del V Centenario de la Escuela de Salamanca, los expertos han abordado, y continuarán abordando durante la tarde de este martes, problemáticas vinculadas a la criminalidad en distintos países latinoamericanos: el uso excesivo de la prisión preventiva, el hacinamiento en cárceles, la violencia policial, la selectividad del sistema penal y el impacto de políticas punitivas en poblaciones vulnerable, entre otras.

En el acto inaugural han participado, además, la vicerrectora de Estudiantes de la USAL, Marta Gutiérrez Sastre; la decana de la Facultad de Derecho, María Ángeles Guervós; y la presidenta de la Red Iberoamericana de Política Criminal, Nieves Sanz, quienes coincidieron en la importancia de fortalecer la cooperación académica para afrontar los desafíos de la criminalidad en el ámbito iberoamericano.