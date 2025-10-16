Expertos europeos en cáncer de mama resistente se reúnen en Salamanca para impulsar terapias personalizadas

El Centro de Investigación del Cáncer (CIC) de Salamanca acogerá del 19 al 21 de octubre un encuentro internacional de expertos del proyecto RESCUER, una iniciativa europea financiada por el programa Horizon 2020 y coordinada por la Universidad de Oslo. El foco principal del encuentro será el abordaje de tratamientos personalizados para pacientes con cáncer de mama que ya no responden a las terapias convencionales.

El proyecto RESCUER reúne a un consorcio multidisciplinar integrado por oncólogos, cirujanos, biólogos moleculares, bioinformáticos, estadísticos, especialistas en imagen médica y modelización matemática. Esta sinergia entre disciplinas permite acelerar el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas adaptadas a las características individuales de cada paciente.“El consorcio ha desarrollado una plataforma innovadora que integra datos clínicos, análisis moleculares, modelos biológicos, inteligencia artificial y simulaciones computacionales. Gracias a esta tecnología, podemos identificar nuevas combinaciones de fármacos y comprender mejor los mecanismos de resistencia del tumor”, explica Antoni Hurtado, investigador del CIC y miembro del proyecto RESCUER.

Durante la reunión se presentarán los avances en trece líneas de investigación clave. Entre ellos destacan:

Integración de datos clínicos y bioinformáticos: El análisis combinado de información clínica y molecular permite descubrir patrones en la evolución del cáncer y optimizar los tratamientos.

Modelos preclínicos avanzados como PDX y organoides: La utilización de tumores humanos trasplantados en ratones inmunodeficientes permite reproducir con alta fidelidad la biología del cáncer en humanos y evaluar con mayor precisión la efectividad de nuevos tratamientos.

Algoritmos de inteligencia artificial: Estos sistemas identifican combinaciones farmacológicas sinérgicas que potencian la eficacia antitumoral y reducen efectos secundarios.

Estudio celular y tumoral de la resistencia en cáncer luminal: Una investigación profunda que busca nuevas dianas terapéuticas en uno de los subtipos más frecuentes de cáncer de mama.

Uso de modelos matemáticos e imagen médica: Este enfoque predictivo permite anticipar la evolución del tumor y la respuesta a los tratamientos, mejorando así el manejo clínico de la enfermedad.

Además de compartir resultados, el consorcio abordará los desafíos inmediatos del proyecto, como el desarrollo de una plataforma de datos segura y abierta para los socios, la validación experimental de las terapias más prometedoras y la ampliación de las colaboraciones con otras iniciativas europeas en oncología.