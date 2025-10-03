Explota la sanidad en Salamanca: 4 quirófanos abiertos de 30 y cientos de médicos en huelga por condiciones "intolerables"

Cientos de médicos se han concentrado en la mañana de este viernes frente a la puerta principal del Hospital de Salamanca en el marco de la segunda jornada de huelga nacional convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM). La movilización, que ha contado con un respaldo superior al 90% entre los profesionales que podían secundarla, busca mostrar el rechazo del colectivo al borrador del nuevo Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad.

Durante la concentración, el presidente del sindicato médico CESM en Salamanca, Ángel Bajo, explicó que la respuesta está siendo incluso "superior a la registrada en la huelga de junio". “De más de 30 quirófanos programados, solo están funcionando cuatro. Las consultas de muchos servicios están completamente paralizadas”, afirmó. Según sus estimaciones, de los 800 médicos del hospital, cerca de 200 están en servicios mínimos, más de 100 han salido de guardia, y aún así, la participación ha sido masiva entre quienes podían ejercer su derecho a huelga.

Tal y como ha afirmado el presidente del sindicato CESM en Salamanca "la gente está muy enfadada. La ministra no nos hace caso. La gente quiere manifestarse, lo que estamos reclamando es bien para todos y para la población, aunque algunos no lo entiendan. Los médicos no podemos seguir como estamos, no podemos estar en manos de gente que no son médicos".

“No vamos a tolerar este nuevo atropello”

Durante el acto, se leyó un manifiesto conjunto del sindicato en el que se denunció el contenido del borrador del Estatuto Marco, calificándolo de “atropello intolerable a los derechos de los trabajadores sanitarios en general, y de los médicos y facultativos en particular”. “Llevamos meses reclamando un Estatuto propio que recoja nuestras especiales condiciones de formación y responsabilidad, y un ámbito de negociación propio que no silencie nuestra voz”, señaló el documento leído ante los asistentes.

El manifiesto denuncia que, lejos de atender a estas demandas, el Ministerio ha planteado una propuesta que empeora notablemente las condiciones laborales actuales. Entre las medidas más criticadas se encuentran:

La supuesta supresión de derechos básicos, como la retribución igualitaria de las horas de guardia respecto a las ordinarias.

La reducción del descanso semanal de 36 a 24 horas.

La eliminación del Plan de Conciliación, los complementos de las pagas extra y el 100% del salario durante bajas por enfermedad, maternidad o riesgo.

La falta de medidas efectivas para garantizar ratios adecuadas o incentivar puestos de difícil cobertura.

Una definición vaga de la jornada laboral y la ausencia de límites en situaciones de escasez de recursos.

Además, criticaron la falta de avances reales en las negociaciones mantenidas con el Ministerio y advirtieron que, de no modificarse el rumbo, la fuga de talento médico del Sistema Nacional de Salud continuará agravando la crisis de la sanidad pública. “Hemos explotado. Son muchos años viendo empeorar nuestras condiciones. Esta propuesta es un insulto al colectivo y no vamos a ceder. No reclamamos privilegios, reclamamos respeto y condiciones dignas para ejercer una profesión esencial para la salud de 48 millones de personas”, concluye el manifiesto.

Próximos pasos si la situación no cambia

Ángel Bajo ha anunciado que ya tiene programadas reuniones con los principales grupos parlamentarios para la próxima semana, con el objetivo de exponer sus argumentos y presionar por la retirada del actual borrador. “La sanidad pública no puede sobrevivir sin médicos. Y si no se detiene este deterioro, pronto no habrá profesionales suficientes para sostener el sistema”, advirtió Bajo.