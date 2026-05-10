Una exposición sobre el acceso al agua aterriza en la Casa de la Mujer 'Clara Campoamor'

La Casa de la Mujer ‘Clara Campoamor’ acoge hasta el 29 de mayo la exposición ‘El acceso al agua, una oportunidad para la igualdad’, que podrá visitarse de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

A través de fotografías, Oxfam Intermón muestra la situación de emergencia que hay en muchos países en torno al agua y cómo participa en proyectos e intervenciones humanitarias para llevarla donde más se necesita. Además, esta exposición se complementa con la conferencia ‘El problema del agua en África’, a cargo de Carmen García-Rosado García, el 20 de mayo a las 20:00 horas en la Casa de la Mujer.

Esta actividad forma parte de la programación trimestral de la Escuela Municipal de Igualdad, que hasta el 26 de junio incrementa su oferta con 18 actividades gratuitas, disponibles en https://www.aytosalamanca.es/en/w/enlaces-mujer

El objetivo de esta Escuela es sensibilizar y formar a la ciudadanía en materia de igualdad, haciendo hincapié en los aspectos preventivos de la violencia de género. Además, a través de actividades educativas, formativas y lúdicas, también se pretende la concienciación sobre el daño y el retroceso que provoca la desigualdad, como así recoge el IV Plan de Igualdad y Contra la Violencia de Género de la Ciudad de Salamanca aprobado por el pleno del Ayuntamiento.