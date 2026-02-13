La exposición fotográfica familiar ‘Corazón entre espejos’ llega a Salamanca como parte de la celebración del Año Nuevo Chino

Un encuentro entre miradas. El Palacio de Garcigrande se ha convertido en el escenario en el que disfrutar de 'Corazón entre espejos', una exposición fotográfica que supone, además, un contacto familiar. El artista de la obra es Guo Xiqí, aunque, más tarde, su hijo Guo Jiaping su sumó a la tarea, motivo por el que Ruan Sijie, bisnieta de Guo Xiqí y nieta de Guo Jiaping, lo ha definido, durante su presentación este viernes 13 de febrero, como un encuentro entre las miradas de sus distintos miembros.

"Una triple mirada retrospectiva a mi familia y un diálogo con la historia". Una mirada histórica, por dar la posibilidad de contemplar paisajes de hace casi un siglo; una mirada técnica, al pasar del espíritu artesano, desde el trabajo en el cuarto oscuro del bisabuelo, hasta la construcción de cámaras en la mesa de trabajo del abuelo; y una mirada familiar, al convertirse en un diálogo visual entre la artista y sus antepasados a través del tiempo.

‘Corazón entre espejos’, exposición abierta al público hasta el 1 de marzo | S24H

El Ayuntamiento de Salamanca ha creído que este carácter familiar hacía a la obra idónea para formar parte de la programación para celebrar el Año Nuevo Chino. Un evento con el que, a su vez, el equipo municipal quiere tanto cuidar la relación con el país asiático, como a la comunidad china que se traslada a la capital charra tanto por turismo como por elegirla para completar sus estudios. Carmen Seguín, concejala de Festejos y Tradiciones, que ha asistido a su presentación, ha querido trasladar a toda la sociedad su más sincera felicitación de este Año del Caballo.

Además de la presencia de Ruan Sijie, en nombre de la familia, y de Carmen Seguín, en nombre del Ayuntamiento, también ha formado parte de la presentación Violeta, una estudiante china de la Universidad de Salamanca, que ha hecho las veces de intérprete tanto de la primera como de la segunda: cada intervención de la concejala, era traducida al momento al chino para todos los asistintes al acto, mientras que las palabras de la bisnieta de Xiqí, han sido repetidas por ella en español. De alguna manera, esto ha convertido a la joven Violeta en un nexo de unión también entre las dos culturas presentes en el Palacio de Garcigrande este viernes.

La exhibición fotográfica estará abierta al público hasta el próximo domingo 1 de marzo.