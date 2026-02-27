Exposiciones, talleres, charlas y encuentros en FEVESA por la Semana de la Mujer 2026

La exposición 'Mujeres en la historia: rompiendo el silencio, del susurro al grito' que permanecerá abierta del 2 al 6 de marzo en la sede de FEVESA, ubicada en la plaza Maestro Luna, marcará el inicio de la Semana de la Mujer 2026, con talleres, charlas y encuentros organizados por la asociación para "visibilizar el papel de las mujeres en la historia", así como "fomentar la reflexión sobre la igualdad y generar espacios de participación y encuentro en los barrios de la ciudad".

Además de la exposición que se podrá visitar de 10 a 14 horas y de 16 a 19 horas hay otras actividades como el taller de creación de carteles y pancartas, orientado a fomentar la expresión creativa y el compromiso con la igualdad que se celebrará el martes 3 de marzo de 18:00 a 19:00 horas. El miércoles 4 de marzo a las 19:00 horas tendrá lugar la charla-taller “Menopausia y climaterio: entender esta etapa para cuidarte mejor”, dirigida a mujeres en etapa de climaterio y menopausia.

Por último, el encuentro intercultural de mujeres bajo el título 'Mujeres del Mundo: Diversidad, Resistencia y Lucha por la Igualdad' se desarrollará el jueves 5 de marzo y el viernes 6 será la lectura del manifiesto junto con el reparto de marcapáginas y lazos por el barrio como obsequio.