El expresidente de España, José María Aznar, pasa el fin de semana en Salamanca

José María Aznar ha llegado a Salamanca para disfrutar de un fin de semana en la ciudad. Al grito de “¡Viva España!”, el expresidente del Gobierno ha sido recibido a las puertas del hotel del paseo de la Estación en el que se aloja junto a su esposa, Ana Botella. La llegada de la pareja no ha pasado desapercibida y numerosos curiosos se han acercado hasta la zona para ver de cerca al exdirigente popular.

Aznar y Botella aprovecharán estos días para recorrer algunos de los puntos más emblemáticos de la provincia salmantina. Según ha podido saber este medio, este sábado tienen previsto desplazarse hasta Ciudad Rodrigo para disfrutar de su patrimonio histórico. Ya el domingo, la visita continuará en Alba de Tormes, una localidad marcada por la huella de Santa Teresa.

Durante su estancia en la capital charra, el matrimonio aprovechará para seguir redescubriendo Salamanca.

Por la tarde y tras haber dejado sus enseres en uno de los hoteles de la capital salmantina, ha paseado por las calles de la capital del Tormes bajo la guía de presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.