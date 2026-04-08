Expulsan de la Vuelta al País Vasco al exciclista bejarano, Santi Blanco, al estar involucrado en la caída de Mikel Landa

Santi Blanco (derecha) en una presentación de la Vuelta Ciclista a Salamanca en el Ayuntamiento

Santi Blanco ha sido expulsado como conductor de la Vuelta al País Vasco. El exciclista profesional bejarano, residente en Salamanca, participaba en la prueba como chófer del equipo médico, involucrado en la caída del español Mikel Landa, quien este miércoles ha decidido no continuar en carrera.

La situación, de la que por el momento se conocen pocos detalles, tuvo lugar durante la segunda etapa de la Itzulia, a falta de nueve kilómetros a meta. Las cámaras de televisión solo pudieron captar las imágenes del ciclista del Soudal-QuickStep en el suelo, con claros signos de dolor.

El siniestro tuvo lugar en una bajada, cuando Mikel Landa trataba de contactar con el grupo de favoritos. Al parecer, el vehículo conducido por Blanco habría sido el presunto causante.

Lo cierto es que la organización ha decidido expulsar al exciclista salmantino, que cuenta con una amplia experiencia como conductor en pruebas de máximo nivel, como por ejemplo la Vuelta a España. Además se le ha impuesto una sanción de 500 francos suizos.

A pesar de la dura caída, Mikel Landa pudo llegar hasta meta en una segunda etapa en la que el líder de la prueba y promesa del ciclismo francés, el jovencísimo Paul Seixas (Dectahlon), amplió su margen con sus rivales al frente de la clasificación.

Tras revisiones con el equipo médico, el Soudal-QuickStep ha confirmado que Landa no presenta fracturas, pero han decidido que abandone la carrera.