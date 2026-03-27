Se extienden las ayudas de más de mil euros para la rehabilitación de viviendas

El Gobierno de España ha notificado a primera hora de la mañana de este viernes que extiende las ayudas para la rehabilitación de viviendas que beneficiaron a más de 290.000 personas desde 2021, a través de un Real Decreto-ley para amortiguar el impacto del conflicto en Oriente Medio, que incluye una prórroga de las deducciones fiscales por rehabilitación de viviendas junto con un cambio normativo para impulsar la construcción de vivienda pública y asequible.

Según se expresa en el comunicado emitido por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana "esta deducción se aplica sobre las cantidades invertidas en obras de rehabilitación que contribuyan a alcanzar determinadas mejoras de la eficiencia energética de la vivienda habitual, en viviendas alquiladas o con expectativas de alquilarlas, y en los edificios residenciales, acreditadas a través de certificado de eficiencia energética".

Cuando estas ayudas estuvieron en vigor entre 2021 y 2024, se presentaron 291.763 declaraciones con un beneficio medio por contribuyente de 1.918 € de media.

Las deducciones por rehabilitación energética de la vivienda fueron: