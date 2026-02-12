Los extranjeros impiden la pérdida de población en Salamanca que suma 1.754 personas en el último año

La población en Salamanca ha crecido un 0,53 por ciento en el último año, llegando a los 330.200 habitantes, según los datos provisionales de la Estadística Continua de Población del Instituto Nacional de Estadística. Según los datos aportados por el INE en Salamanca hay 1.754 personas más que hace un año. Del total, un 8,23 por ciento de los habitantes de la provincia son extranjeros, es decir, uno de cada doce habitantes es de fuera de nuestras fronteras, un porcentaje que es bastante inferior a la media nacional que se sitúa en un 17,11 por ciento.

De hecho, han sido los extranjeros los que han impedido que Salamanca pierda población. Durante el último año la población española bajó en Salamanca en 1.128 personas mientras que la extranjera se incremento en 2.602 personas.

En cuanto a la edad, un 21,46 por ciento de las personas que viven en Salamanca tienen más de 70 años. Son 70.877 frente a los 48.871 que tienen menos de 20 años, un 14,8 por ciento. Como dato curioso cabe destacar que 9.643 salmantinos tienen más de 90 años de edad. Por otra parte, la estadística también muestra que cada vez hay menos niños en Salamanca. Del total de la población, solo 8.981 niños tienen menos de cuatro años, mientras que de 5 a 9 años hay 11.152 menores y de 10 a 14 años 14.495, lo que permite bien la progresión a la baja que coincide con la caída de nacimientos en la provincia.

Población en Castilla y León

La población de Castilla y León creció durante el pasado año un 0,71 por ciento, hasta alcanzar los 2.418.425 habitantes a 1 de enero de 2026, lo que supone 17.204 personas más que 12 meses antes, gracias a la llegada de extranjeros, que ya suponen casi uno de cada diez vecinos (un peso del 9,2 por ciento). Este incremento fue ligeramente inferior al registrado en el conjunto del país, donde el aumento fue del 0,87 por ciento, con 442.428 personas más, hasta los 49,57 millones de habitantes, el valor máximo de la serie histórica, según los datos provisionales recogidos por Ical.

De esta forma, la población con nacionalidad española de la Comunidad se redujo en 3.873 personas, un 0,17 por ciento, hasta los 2,19 millones de habitantes, mientras la procedente del exterior creció un 10,3 por ciento, hasta alcanzar los 224.246 el 1 de enero de este año, lo que supone 21.077 más. Además, de los 2,41 millones de habitantes de Castilla y León, 1.192.255 son hombres y 1.226.170 mujeres.