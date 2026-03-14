Un extraño vertido en el río Tormes pone en alerta a los salmantinos en la capital

Un extraño vertido en el río Tormes pone en alerta a los salmantinos

Un extraño vertido ha puesto en alerta a los vecinos de la capital salmantina. Sobre las 12:00 horas de este sábado, 14 de marzo, una espuma blanquecina recorría la ribera del Tormes, lo que ha sorprendido a los viandantes del lugar.

De momento se desconocen las causas o la procedencia de este derramamiento que ha recorrido todo el río Tormes y que sigue por el caudal del mismo.

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Por otro lado, cabe destacar que no es la primera vez que ocurre un hecho como este, cuando hace unos nueve años, en 2017, un vertido de carburante cubría de color oscuro el Tormes, haciendo que la Guardia Civil tuviera que recoger muestras del mismo ante el peligro para la salud que podría causar el contacto con el líquido.

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Durante aquella época, se venía registrando bastante suciedad en el propio caudal a su paso por Salamanca, lo que llevó a la Confederación Hidrográfica del Duero y al Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua a realizar los estudios pertinentes para finalmente descartar sustancias contaminantes en el lugar.

En esos mismos momentos, también se llegó a presenciar espuma blanca en algunos tramos concretos, lo que podría deberse, según informaciones a las que pudo tener acceso este medio, a restos de materia orgánica disueltos en el agua que formarían espuma a raíz de las batidas del propio líquido.