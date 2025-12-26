La faceta de rector de Miguel de Unamuno será homenajeada en su tradicional ofrenda floral

La ofrenda floral que se celebra cada 31 de diciembre en la calle Bordadores en honor a Miguel de Unamuno servirá este año para rendir homenaje a su faceta como rector de la Universidad de Salamanca. Por ello, la vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado de la USAL, María Rosario Arévalo, será la encargada de colocar las flores a los pies de la estatua del escritor.

El acto comenzará a las 13:00 horas y contará igualmente con la presencia del alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, que recibirá a la entidad organizadora, la Asociación de Amigos de Unamuno, a las 12:30 horas en el Ayuntamiento. El periodista Francisco Gómez Bueno y el actor Jesús Sanabria Cauce, por su parte, representarán 'Diálogo con el maestro', de Francisco Blanco Prieto, para dramatizar uno de los pasajes de la vida del bilbaíno.

La Banda Municipal de Música pondrá la nota musical. Interpretará piezas del folclore salmantino como 'Apañando aceitunas' o 'Las esquilitas'; 'Salamanca la blanca', de J. Maestre; el himno de España y 'Cabalgata real', de Garrigos, para finalizar el evento.

Los presentes recibirán una tarjeta conmemorativa del homenaje que incluye la imagen de la escultura de Pablo Serrano, el retrato de Unamuno como rector que Vidal González Arenal hizo en 1924 y un extracto del discurso pronunciado por el bilbaíno en la inauguración del curso académico 1934-35 en la Universidad de Salamanca