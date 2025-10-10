La fachada del Ayuntamiento de Salamanca será iluminada con los colores de la bandera nacional por la fiesta del 12 de octubre

El Ayuntamiento de Salamanca ha anunciado que, un año más, la fachada de la Casa Consistorial en la Plaza Mayor lucirá los colores de la bandera de España con motivo de la Fiesta Nacional del 12 de octubre.

Iluminación simbólica por cuatro días

La iluminación especial, con los tonos rojo y gualda de la enseña nacional, se activará a partir de este viernes 10 de octubre, y se mantendrá encendida hasta el próximo lunes 13 de octubre.

Con este acto simbólico, la ciudad de Salamanca busca reafirmar su compromiso con el Estado de Derecho y, al mismo tiempo, rendir homenaje y reconocimiento a la nación española y a todas aquellas personas que dedican su servicio diario a la defensa del sistema de convivencia.

Un símbolo constitucional

La bandera constitucional, tal como recoge el Consistorio, simboliza la nación y es un signo de soberanía, independencia, unidad e integridad de la patria. Además, representa los valores superiores plasmados en la Constitución de 1978: la libertad, la democracia, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.