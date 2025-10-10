La fachada del Ayuntamiento de Salamanca se tiñe de rojo y gualda por la Fiesta Nacional

La fachada del Ayto iluminada con la bandera de España

Salamanca ya ilumina su Plaza Mayor con los colores de la bandera de España. El Ayuntamiento de la ciudad ha activado la iluminación especial en la fachada de la Casa Consistorial para conmemorar la Fiesta Nacional del 12 de Octubre. La emblemática fachada lucirá los tonos rojo y gualda de la enseña nacional durante cuatro días.

La iluminación simbólica se ha encendido este viernes, 10 de octubre, y se mantendrá hasta el próximo lunes, 13 de octubre.

Con este acto, la ciudad de Salamanca busca reafirmar su compromiso con el Estado de Derecho y, al mismo tiempo, rendir homenaje y reconocimiento a la nación española.

El consistorio también extiende el reconocimiento a todas aquellas personas que dedican su servicio diario a la defensa del sistema de convivencia.