Más facilidad y mayor flexibilidad para las familias que quieran adoptar menores en acogida en Castilla y León

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado modificar tres de las leyes que facilitarán en un futuro la adopción de menores que estén en acogida en Castilla y León.

De este modo, la Consejería de Familia impulsará un texto en el que se buscará un entorno más estable y adaptado a las necesidad de los menores, con mayor seguridad jurídica y con una gran modernización en el proceso de adopción.

La gran novedad que tendrá esta modificación será que en determinados casos, las familias acogedoras tendrán más facilidad para favorecer la estabilidad familiar y así evitar cambios en los cuidadores principales.

Por otro lado, se unificarán los criterios para las familias que quieran adoptar introduciendo así la posibilidad de quienes hayan solicitado una adopción. Asimismo, se establecerá información permanente y actualizada mediante vías telemáticas.