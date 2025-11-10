FACUA pone en marcha una plataforma para reclamar la devolución de la Tasa de Gestión de Residuos en Salamanca y otros municipios

FACUA-Consumidores en Acción ha lanzado este lunes una plataforma para canalizar las reclamaciones de los ciudadanos que deseen solicitar la devolución de la Tasa de Gestión de Residuos (TGR) por haber sido aplicada de forma "irregular" en sus municipios.

La organización de consumidores ha detectado "irregularidades" en la aplicación de esta tasa en Salamanca, Palencia, Segovia, Soria, León y Zamora, además de Madrid y Badajoz.

Denuncian que el consumidor está pagando "el doble"

La TGR se deriva de la Ley 7/2022 (Ley de residuos y suelos contaminados), que obliga a los municipios de más de 5.000 habitantes a implantar un sistema que refleje el coste real de la gestión de residuos y fomente el reciclaje.

Sin embargo, FACUA denuncia que muchos ayuntamientos se han limitado a subir la tasa sin contemplar los requisitos legales. La asociación sostiene que los costes deben descontar los ingresos que el municipio ya recibe a través de los sistemas de 'Responsabilidad Ampliada del Productor'.

FACUA argumenta que, al no descontar estos ingresos, los consumidores acaban pagando "el doble": una vez a través del precio del producto (que incluye la gestión y reciclado) y una segunda vez a través de la tasa municipal. La asociación también recuerda que la cuantía de la tasa debe considerar la capacidad económica y la capacidad de generación de residuos del contribuyente.

Los interesados en reclamar pueden acceder al portal de FACUA, donde se facilita información y los modelos de reclamación para dirigir a sus respectivos Ayuntamientos. Los usuarios disponen de un plazo de 30 días desde la notificación de pago para presentar un recurso de reposición, aunque este paso no suspende la obligación de abonar la tasa.