La Facultad de Derecho de la USAL, escenario del último TikTok de Pablo Vera

La Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca se ha convertido en escenario del nuevo vídeo del popular tiktoker Pablo Vera, que cuenta con más de 963.000 seguidores en la plataforma.

Vera visitó este lunes la ciudad acompañado por otros creadores de contenido, Juanki Municio y Alejandro Villamizar, en una jornada en la que repartieron 1.000 euros entre varias personas en distintos puntos de Salamanca.

Durante su paso por la universidad, el influencer decidió grabar un TikTok en la Facultad de Derecho, donde se le puede ver bailando junto a tres seguidoras al ritmo de “Superestrella”, la última canción de Aitana. El vídeo muestra también escenas en los pasillos y hasta en los baños de la facultad, generando curiosidad entre estudiantes y usuarios de redes.