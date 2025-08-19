El Falcon de Pedro Sánchez aterriza en Salamanca para visitar los incendios de Castilla y León y Extremadura

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aterrizado en la mañana de este martes en el aeropuerto de Matacán a bordo del avión oficial Falcon, procedente de Canarias, para desplazarse posteriormente a las zonas afectadas por los incendios forestales en el norte de Extremadura y Castilla y León.

El vuelo salió a las 9:19 horas desde Canarias y aterrizó en Salamanca a las 11:32. Desde Matacán, Sánchez ha continuado su trayecto en helicóptero hasta la localidad cacereña de Jarilla, donde ha querido conocer de primera mano la evolución del incendio que ha obligado a desalojar a varios vecinos y ha causado importantes daños materiales, incluyendo la pérdida de varias viviendas.

Durante su visita, el presidente se ha reunido con autoridades locales, equipos de emergencias y personas afectadas por el fuego, mostrando su apoyo y compromiso con la recuperación de la zona.

Posteriormente, a las 15:00 horas, el helicóptero presidencial ha aterrizado en Molezuelas de la Carballeda (Zamora), otra localidad duramente golpeada por los incendios en las últimas semanas. Allí, Sánchez ha continuado su ronda de encuentros y supervisión de los trabajos de extinción y ayuda a los damnificados.