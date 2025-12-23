Fallece Carmen Castrillo, conocida actriz del teatro salmantino

Carmen Castrillo en una foto de la Biblioteca de la Casa de las Conchas

La escena salmantina está de luto tras conocer el fallecimiento de Carmen Castrillo, conocida actriz que llenó de alegría los escenarios charros transportando a todos aquellos espectadores a sensaciones únicas.

La noticia que se ha dado a conocer a través de redes sociales, ha hecho que salmantinos y salmantinas transmiten su luto tras conocer la muerte de la artista, que deja “huérfana la escena salmantina”, como ha transmitido la Biblioteca Pública de la Casa de las Conchas, donde actuó en innumerables ocasiones.

El equipo de SALAMANCA24HORAS transmite su pésame a todos los familiares y conocidos de Carmen Castrillo, y les manda un fuerte abrazo. DEP.