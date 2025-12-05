Fallece el conocido empresario hostelero Silvestre Sánchez Sierra

Triste noticia para Salamanca. Ha fallecido este viernes el conocido empresario hostelero Silvestre Sánchez Sierra a los 88 años.

Silvestre se encontraba en los últimos días ingresados en el hospital y finalmente ha fallecido debido a una enfermedad.

La noticia ha sido acogida con tristeza por todas las personas que conocían a Sánchez Sierra, pero en concreto por los vecinos de su localidad natal, Aldearrodrigo, donde Silvestre siempre ha sido una persona muy querida por todo lo que ha hecho por el municipio.

De hecho, el empresario salmantino será enterrado en su localidad natal y se está a la espera de si se puede realizar el velatorio en alguna de las dependencias del Ayuntamiento de Aldearrodrigo, al no contar el municipio con tanatorio.

Todo un embajador de Salamanca

Silvestre Sánchez Sierra nació en 1937 en Aldearrodrigo. Se consideraba un hombre de pueblo que supo llevar el nombre de su tierra, Salamanca, lejos, gracias al trabajo, la humildad, cercanía y simpatía que siempre le ha caracterizado, pero unido a una gran visión emprendedora.

Creció en una familia humilde de seis hermanos y desde muy joven ayudó en el campo, mientras estudiaba.

Ingresó en el Cuerpo Nacional de Policía siendo destinado a Barcelona, donde compaginaba su trabajo como agente con otros empleos.

Ese espíritu inquieto le llevó a crear en 1969 su emblemático Restaurante Salamanca, sede desde la que no dudó en ser embajador de lo charro, para después conformar un grupo hostelero con varios restaurantes.

A pesar de la lejanía, Silvestre nunca olvidó sus raíces. Fue concejal de Aldearrodrigo por más de 20 años, manteniendo siempre una unión muy viva con su pueblo y sus vecinos.

Fue distinguido con la Medalla de oro de la Ciudad de Salamanca en 2009 y fue nombrado Hijo Predilecto de Aldearrodrigo.

Silvestre representaba la viva imagen de la superación a través del esfuerzo, el trabajo, el arraigo por la tierra y la generosidad con los demás. Su hospitalidad y lealtad a sus orígenes hacía que la provincia charra también viviera entre las paredes de su restaurante en Barcelona.

Las palabras de cariño y pena por Silvestre no se han hecho esperar al conocer la triste noticia. Su legado trasciende el mundo de los negocios y su memoria quedará viva en quienes compartieron su camino.

Un honor que perdurará mientras alguien pide un “jamón de Salamanca” en la Barceloneta o pasee por la calle que lleva su nombre en Aldearrodrigo.