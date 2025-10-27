Fallece Daría Rodríguez, hija del empresario salmantino Mariano Rodríguez

A última hora de la tarde de este lunes 27 de octubre se ha conocido la noticia del fallecimiento de Daría Rodríguez, hija del empresario salmantino, Mariano Rodríguez, fallecido hace diez años.

Según ha podido saber Salamanca24horas, la hija del empresario ha fallecido en la tarde de este lunes en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, lugar donde se encontraba ingresada, a los 53 años.

El velatario tendrá lugar este martes a partir de las 09:30 horas en el tanatorio San Carlos.

Su padre, Mariano Rodríguez, ha sido uno de los hombres más conocidos en la provincia salmantina, reconocido principalmente por su implicada labor en la construcción, aunque también ha estado implicado laboralmente en otros sectores como el inmobiliario, de agroalimentación o la hostelería. Fue también el constructor de la Urbanización Vega de Salamanca y el fundador del desaparecido periódico en papel Tribuna de Salamanca, además de un nombre destacado en el ámbito empresarial en Castilla y León.

Desde Salamanca24horas lamentamos esta triste noticia y envíamos nuestras condolencias a familiares y amigos. D.E.P