Fallece el empresario salmantino Paco Ache

El empresario salmantino Paco Ache ha fallecido en la madrugada de este viernes a los 89 años. La vida de Paco ha estado siempre ligada a su negocio empresarial que comenzó como una tienda de bicicletas y se transformó en todo un referente en Salamanca en venta de artículos para bebés.

Paco Ache creó una de las tiendas más conocidas de puericultura infantil de Salamanca en 1938, primero con su ubicación en Pozo Amarillo y después, hasta su cierre definitivo, en su nuevo emplazamiento en la plaza de la Fuente.

Paco también destacó en el terreno deportivo, primero como jugador de fútbol y después con otra de sus grandes pasiones, el golf.

Fue en la década de los 60 cuando tuvo su andadura destacada en el ‘deporte rey’ pasando por la Unión Deportiva Salamanca, el Deportivo de la Coruña o el Béjar Industrial.

En golf, llegó a ser Campeón de España Senior en la modalidad de parejas.

El velatorio tendrá lugar este viernes en el tanatorio de Santa Marta de Tormes. DEP