Fallece José Calvo Fernández, antiguo canónigo penitenciario de la Catedral de Salamanca

La Iglesia de Salamanca ha despedido al sacerdote José Calvo Fernández a los 96 años de edad. Ejerció el ministerio durante seis décadas, además de haber sido Notario Mayor de la Diócesis de Salamanca.

La Diócesis de Salamanca ha indicado en un comunicado que “fue testigo discreto y fiel de la vida de la diócesis, acompañando procesos, decisiones y momentos clave desde la cercanía, el rigor y la escucha”.

Nació en Salamanca el 29 de diciembre de 1930 y fue ordenado sacerdote el 3 de julio de 1955. Estaba incardinado en la Diócesis de Salamanca y contaba con una sólida formación académica, siendo licenciado en Teología y en Derecho Canónico, con curso de Doctorado en esta última disciplina.

Ejerció el cargo de Notario Mayor de la Diócesis de Salamanca desde 1964 hasta enero de 2019, más de cincuenta años de servicio ininterrumpido al Tribunal Eclesiástico y a la vida jurídica diocesana. A lo largo de ese tiempo, pasaron por sus manos innumerables expedientes matrimoniales y procesos canónicos, que siempre abordó con profundo sentido pastoral y responsabilidad eclesial.

Fue Canónigo Penitenciario de la Catedral de Salamanca desde 1988 y Juez Diocesano a partir de 1983, cargos que desempeñó con discreción y entrega. Además, desarrolló una amplia labor pastoral y educativa como profesor en el Seminario Menor y en distintos centros educativos de la ciudad.

Cabe destacar su labor cercana como capellán de las Madres Isabeles, confesor de las Esclavas, director de las Marías de los Sagrarios y consiliario de la Hermandad de Nuestra Señora del Perfecto Socorro, entre otros servicios.

Las exequias se celebrarán este miércoles, 11 de febrero, a las 10:00 horas en la Catedral Nueva y, tras la misa funeral, recibirá sepultura en la localidad zamorana de Arcillera.