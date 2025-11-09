Fallece José Luis de Andrés Mendo, conocido empresario y antiguo director del Palacio de Congresos de Salamanca

Jose Luis de Andrés Mendo en una foto de archivo. FOTO: DICYT

El que fuera director del Palacio de Congresos, José Luis de Andrés Mendo, ha fallecido durante este domingo, 9 de noviembre, dejando un gran legado tras de sí. Además de haber estado vinculado al organigrama empresarial de Salamanca, también lo estuvo gran parte de su vida con Viajes Halcón.

Salamanca24horas traslada su pésame a familiares y amigos. DEP.