Fallece José Luis de Andrés Mendo, conocido empresario y antiguo director del Palacio de Congresos de Salamanca

Fue director del Palacio de Congresos de Salamanca además de ser un empresario con múltiples cargos y nombramientos

Jose Luis de Andrés Mendo en una foto de archivo. FOTO: DICYT
El que fuera director del Palacio de Congresos, José Luis de Andrés Mendo, ha fallecido durante este domingo, 9 de noviembre, dejando un gran legado tras de sí. Además de haber estado vinculado al organigrama empresarial de Salamanca, también lo estuvo gran parte de su vida con Viajes Halcón.

