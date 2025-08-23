Fallece José Luis Zarza, expresidente de la Cámara de Comercio de Salamanca, a los 81 años

El mundo empresarial salmantino está de luto tras el fallecimiento de José Luis Zarza, quien fuera presidente de la Cámara de Comercio de Salamanca entre los años 2002 y 2008. Zarza ha fallecido a los 81 años de edad, dejando tras de sí una destacada trayectoria vinculada al desarrollo del comercio y la construcción en la provincia.

Además de su papel al frente de la Cámara de Comercio, José Luis Zarza fue también presidente de la Asociación de Empresarios del Comercio de Salamanca y formó parte de la directiva de la Asociación de Empresarios Salmantinos de la Construcción (Aescon), lo que evidencia su implicación activa en distintos sectores clave de la economía local.

Sus restos mortales se encuentran en la sala 10 del tanatorio San Carlos Borromeo de Salamanca. El funeral se celebrará este domingo, 24 de agosto, a las 11:00 horas, en la capilla del mismo tanatorio.