Fallece José Manuel Hernández, párroco de La Purísima durante 47 años

El sacerdote diocesano José Manuel Hernández Sánchez falleció este miércoles 18 de febrero, Miércoles de Ceniza, a los 87 años de edad, en la Casa de la Iglesia, tras 62 años de entrega al ministerio sacerdotal. Su capilla ardiente ha quedado instalada en la Sala Jovellanos del mismo edificio y la misa exequial se celebrará este jueves, 19 de febrero, a las 17:00 horas, en la parroquia de La Purísima, comunidad a la que dedicó la mayor parte de su vida pastoral. Posteriormente, recibirá sepultura en el Cementerio municipal San Carlos Borromeo.

Natural de Sando de Santa María, fue ordenado sacerdote en Salamanca el 14 de abril de 1963 y se licenció en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca. Desde 1967 hasta 2014 estuvo vinculado a La Purísima como coadjutor, vicario y, desde 1985, como párroco, dejando una huella profunda en varias generaciones de fieles.

Apasionado de la Sagrada Escritura, impulsó grupos bíblicos y catequesis de adultos, y acompañó numerosas peregrinaciones a Tierra Santa. Ni siquiera la enfermedad apagó su celo pastoral: hasta el final siguió preparando comentarios a la Palabra dominical.

Su fallecimiento, en el inicio de la Cuaresma, invita a contemplar su vida desde la fe y la esperanza que él mismo expresó: una confianza plena en el Señor, sostenida por la misericordia de Dios. La diócesis de Salamanca lo despide hoy con gratitud, dolor sereno y esperanza cristiana.