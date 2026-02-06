Fallece Miguel Ángel Ledesma, ex miembro de la Junta de la Semana Santa de Salamanca

Miguel Ángel Ledesma, antiguo 𝗰𝗮𝗽𝗮𝘁𝗮𝘇 𝗱𝗲 𝗡𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗼 𝗣𝗮𝗱𝗿𝗲 𝗝𝗲𝘀𝘂́𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗣𝗮𝘀𝗶𝗼́𝗻, 𝗮𝗻𝘁𝗶𝗴𝘂𝗼 𝗺𝗶𝗲𝗺𝗯𝗿𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗝𝘂𝗻𝘁𝗮 𝗱𝗲 𝗚𝗼𝗯𝗶𝗲𝗿𝗻𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗛𝗲𝗿𝗺𝗮𝗻𝗱𝗮𝗱 𝗗𝗼𝗺𝗶𝗻𝗶𝗰𝗮𝗻𝗮, 𝗵𝗲𝗿𝗺𝗮𝗻𝗼 𝗱𝗲 𝗽𝗮𝘀𝗼 𝗱𝗲 𝗝𝗲𝘀𝘂́𝘀 𝗙𝗹𝗮𝗴𝗲𝗹𝗮𝗱𝗼 𝘆 𝗮𝗻𝘁𝗶𝗴𝘂𝗼 𝗵𝗲𝗿𝗺𝗮𝗻𝗼 𝗱𝗲 𝗽𝗮𝘀𝗼 𝗱𝗲 𝗡𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗦𝗲𝗻̃𝗼𝗿𝗮 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗦𝗼𝗹𝗲𝗱𝗮𝗱, ha fallecido como han dado a conocer algunas de las hermandades de Salamanca.

Los salmantinos y salmantinas podrán dar su último adiós a Miguel Ángel en la capilla del Tanatorio de San Carlos a las 12:00 horas este sábado, 7 de febrero, y el día anterior estará en la Sala 9.

DEP.