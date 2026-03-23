Fallece el sacerdote Antonio Matilla, deán de la Catedral hasta finales de 2024

Este lunes ha fallecido en Salamanca el sacerdote Antonio Matilla, quien fuera dean de la Catedral entre 2019 y 2024, así como párroco de las parroquias de San Sebastián, San Julián, San Martín y La Purísima en la capital y varios pueblos de la provincia.

La misa exequial tendrá lugar este martes día 24 de marzo a las 16,30 de la tarde en la Catedral Nueva de Salamanca. La capilla ardiente se encuentra instalada en la Casa de la Iglesia.

Antonio Matilla nació en un pueblo de Zamora en1948 y cursó sus eclesiásticos en la Universidad Pontificia de Salamanca donde también se licenció en Filosofía. Fue ordenado sacerdote en Salamanca, el 30 de octubre de 1975 y sus primeros destinos pastorales fueron Sotoserrano, Cepeda de la Sierra, Herguijuela de la Sierra, Madroñal y Rebollosa. Más tarde le encomendaron hacerse cargo de las parroquias de Parada de Rubiales, la Orbada y Pajares de la Laguna, Villares de la Reina, San Pedro Apóstol (Salamanca) También fue párroco de la Unidad Pastoral Centro Histórico de Salamanca que comprende las parroquias de San Sebastián, San Julián, San Martín y La Purísima.

Matilla fue director de la Escuela-Hogar de Santa Marta de Tormes, administrador del Seminario diocesano; profesor de EGB en Miranda del Castañar y de Religión en los IES Fray Luis de León, Venancio Blanco, Torres Villaroel y Vaguada de la Palma en Salamanca, así como en los de Ledesma y El Encinar. También impartió clases de Religión en la Escuela de Arte de Salamanca, en la Facultad de Comunicación y en la Escuela de Magisterio Luis Vives, ambas de la Universidad Pontificia de Salamanca. Además, ha sido profesor de Filosofía en la Facultad de Teología de San Esteban.

Desde 2004 hasta 2013 fue delegado diocesano de Enseñanza, y anteriormente miembro y colaborador de la Delegación diocesana de Juventud. En el ámbito del Tiempo Libre fue director de la Escuela del Tiempo Libre “Surco”, liderada por Cáritas diocesana; Consiliario nacional y europeo del escultismo católico y de la Asociación diocesana de escultismo, y, desde el año 2004 es Consiliario diocesano del Movimiento Scout Católico.

En febrero de 2019 fue nombrado canónigo del cabildo Catedral de Salamanca, cargo que ocupó hasta finales de 2024. Además, desde el 2014 ha sido capellán de la Ilustre y Venerable Congregación de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Santo Entierro.