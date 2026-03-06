Fallece el sacerdote Virgilio Sánchez Marcos, quien fuera el capellán de Los Montalvos

La Diócesis de Salamanca ha comunicado el fallecimiento del sacerdote Virgilio Sánchez Marcos a los 88 años.

En su trayectoria, marcada por una entrega absoluta a los más vulnerables, destacan las misiones en los barrios humildes de Asunción, Paraguay, hasta su labor pastoral en la Sierra de Francia y Vitigudino.

Sánchez Marcos fue una figura destacable en el barrio salmantino de Chamberí, donde se le recordaba recorriendo las calles en su vespino para asistir a los vecinos. Sin embargo, su legado más profundo lo dejó durante casi tres décadas como capellán del Hospital de Los Montalvos, donde acompañó y escuchó a miles de enfermos y familias en la unidad de cuidados paliativos.

Miembro de la Asociación de Sacerdotes del Prado, entendió el sacerdocio como una misión de servicio. Su capilla ardiente se encuentra en la Sala Jovellanos de la Casa de la Iglesia, y la misa exequial se celebrará este viernes a las 17:00 horas en la capilla mayor de Calatrava.

D.E.P