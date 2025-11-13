Fallece Sebastián Battaner, el que fuera presidente de Caja Duero

El Regimiento de Especialidades de Ingenieros concede el título de Zapador Minador Honorífico a Sebastián Battaner Arias

Sebastián Battaner, economista y expresidente de la Caja de Ahorros de Salamanca y Soria (Caja Duero), ha fallecido en la madrugada de este jueves en Salamanca a los 84 años. Figura clave del sistema financiero regional durante la década de los noventa y primeros años del nuevo siglo, su nombre quedó ligado a una etapa de expansión de la entidad y a un firme compromiso con la cultura y el patrimonio de Castilla y León.

Battaner desarrolló una trayectoria profesional que combinó la gestión empresarial con una notable vocación pública. En 1993 asumió la presidencia del Consejo de Administración de Caja Duero, cargo en el que permaneció hasta 2003.

En reconocimiento a esta labor, Battaner fue galardonado en 2002 con el Premio Castilla y León, otorgado por la Junta de Castilla y León, por su “decidido impulso al mecenazgo y su contribución al conocimiento y conservación del patrimonio histórico”.

En 2019, el Regimiento de Especialidades de Ingenieros Nº 11 hizo pública la concesión del Título de Zapador Minador Honorífico a Sebastián Battaner, por sus constantes muestras de apoyo, colaboración y afecto demostrados al Regimiento durante sus años como presidente de Caja Salamanca y Soria y Grupo Duero S.A.

El Ayuntamiento de Salamanca, por su parte, ha querido transmitir sus condolencias por el fallecimiento de Sebastián Battaner Arias, al que ha querido recordar como "prestigioso economista, profesor y humanista salmantino, distinguido con la Medalla de Oro de Salamanca en el año 2000 por su destacada trayectoria profesional y su compromiso con el desarrollo social, académico y económico de la ciudad".

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha reconocido “su inmensa contribución al conocimiento económico, su ejemplo de servicio público y su amor inquebrantable por Salamanca”.

Sebastián Battaner Arias, licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Deusto y en Derecho por la Universidad de Valladolid, fue una figura clave en el mundo financiero, especialmente en Castilla y León. Con su fallecimiento, Salamanca y la Comunidad pierden a una figura de referencia, símbolo del compromiso entre la economía, la cultura y el territorio.

Salamanca24horas envía sus condolencias a familiares y amigos. DEP