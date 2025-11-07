Fallece Sor María Francisca de las Llagas a los 103 años tras una vida dedicada a Dios en Salamanca

La ciudad de Salamanca despide a Sor María Francisca de las Llagas, religiosa del convento de la Madre de Dios (T.O.R.), cuya vida se extendió durante más de un siglo dedicada a la clausura. La comunidad ha confirmado su fallecimiento y convoca a la misa exequial en su recuerdo.

Sor María Francisca, quien recientemente había cumplido los cien años, mantenía una notable relación con el tejido cofrade de Salamanca. En mayo de 2022, la monja sorprendió al salir de la clausura para acompañar la procesión extraordinaria de la Inmaculada, un evento que emocionó a los fieles. Meses después, fue acompañada por una Cofradía en la ceremonia de renovación de sus votos por su centenario, testimonio de su larga fe.

Su figura incluso inspiró la literatura local, siendo mencionada en el poema "Ángeles de la guarda" de Juan Carlos López Pinto, dentro del poemario Alma Mater. La ceremonia en su memoria tendrá lugar este sábado a las 11:00 horas en la iglesia conventual de la Madre de Dios.

D.E.P.