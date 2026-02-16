La falta de calefacción en el colegio Padre Manjón hace que los padres no dejen a los niños de menos de 3 años

Niños y educadoras del colegio Padre Manjón de Salamanca, ubicado en el paseo de Canalejas, se han encontrado este lunes sin calefacción en las aulas del primer ciclo de infantil, es decir, de cero a tres años, que siguen abiertas durante los periodos no lectivos. No es una situación nueva, ya que durante las vacaciones de Navidad algunos padres optaron por no dejar a sus hijos, que tenían que estar en las aulas con cazadoras, debido a la falta de calor por el apagado general de la calefacción. El Ayuntamiento solventaba ese problema con el envío de radiadores, peligrosos para los más pequeños ya que pueden quemarse, pero insuficientes. Las quejas de los padres hicieron que el Ayuntamiento se comprometiera a encender los sistemas de calefacción en los centros públicos durante los periodos vacacionales y los días no lectivos en los que estas aulas estuvieran abiertas. Sin embargo, este lunes de Carnaval, la calefacción no estaba encendida en al menos este centro educativo.

Esto ha propiciado que algunos padres hayan optado por no dejar a sus hijos en el centro escolar y llevárselos a casa. Quieren evitar la situación de las pasadas vacaciones de Navidad, cuando los catarros hicieron acto de presencia entre los niños que iban al cole sin calefacción.