La falta de comunicación entre el Ayuntamiento y Policía Local te permite llegar con el coche sin castigo hasta la Plaza Mayor de Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca no podrá sancionar a los vehículos que accedan sin permiso a la zona peatonal del centro hasta que se instale la nueva señalización vial, en cumplimiento con el nuevo catálogo de señales de la Dirección General de Tráfico (DGT), en vigor desde el pasado 1 de julio de 2025.

Según la normativa de la DGT, el ayuntamiento debe actualizar la señalización de las áreas de circulación restringida —como las zonas peatonales o de bajas emisiones— para que sea válida y legalmente aplicable. En el caso de Salamanca, las señales antiguas ya no tienen validez legal, por lo que no se pueden imponer multas mientras no se coloquen las nuevas.

A pesar de esta limitación, hasta el próximo 1 de octubre, el Ayuntamiento solo podrá sancionar a los conductores reincidentes, es decir, a quienes hayan accedido varias veces sin autorización a la zona restringida. A partir de esa fecha, ninguna sanción podrá aplicarse hasta que se instale la nueva señalización que delimite de forma clara el área peatonal.

“Hoy se puede circular libremente por la calle Zamora o la calle Toro”

El concejal socialista Chema Collados criticó este miércoles la falta de señalización en puntos clave del centro. “Por ejemplo, en la calle de las Isabeles para entrar a la calle Zamora antes había una señal de zona peatonal y la han eliminado. Si por entrar a la ZBE solo se puede multar a partir de 2029, hoy cualquier conductor puede coger su coche y circular libremente por la calle Zamora o la calle Toro”.

Un caso reciente evidenció la falta de control en el centro histórico, cabe recordar que el pasado 27 de marzo, tal y como informó Salamanca24horas, un vehículo accedió hasta el interior de la Plaza Mayor desde la calle Prior, atravesando una zona supuestamente restringida al tráfico rodado. El incidente puso de manifiesto la falta de control efectivo y señalización clara en el casco histórico de la ciudad.

Respuesta del Ayuntamiento de Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca ha respondido a las palabras del PSOE, que ha insistido en que las señales actuales, ya permitirían multar a partir del 1 de octubre por acceder a la Zona de Bajas Emisiones, a pesar de que la señalización de zona peatonal estará lista para ese día. A partir de este día, la condena también se interpondrá por acceder a una zona peatonal, que está en el número 1, con un cartel complementario junto al actual. Eso sí, también se ha expuesto que existe una ordenanza municipal que prohíbe el acceso a estas zonas, que prevalece y que se tiene que cumplir.

De este modo, se ha querido explicar que no son válidos los acceso a la calle Zamora y a la calle Toro sin previa autorización y registro en el sistema facilitado por el consistorio charro. Además, también se ha recordado que se ha ido avisando a todo aquel que entraba en las zonas peatonales, y así recordar que se tiene que realizar el registro.

Asimismo, cabe destacar que hasta 2029 no se va a multar por etiqueta a los que accedan a estos lugares de la capital del Tormes por ZBE. Por último, a raíz de la nueva normativa en las señalizaciones que entró en vigor el 1 de julio, el Ayuntamiento solicitó las nuevas señales complementarias que se colocarán durante los próximos días.