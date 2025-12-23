La falta de enfermeras en la bolsa de Castilla y León deja sin conciliación a las profesionales de Salamanca en Navidad

El Sindicato de Enfermería ha denunciado públicamente que en la bolsa de Castilla y León “no hay más enfermeras a las que llamar”, una situación que ha provocado que determinados hospitales tengan una sobrecarga de trabajo a la hora de acoger a pacientes, sobre todo en Salamanca, Burgos y León.

De este modo, se están produciendo rechazos en cuanto a permisos para muchos profesionales de enfermería, dificultando la conciliación familiar y laboral para decenas de enfermeras en la capital del Tormes, y cientos en el resto de la región castellanoleonesa.

Además, se están modificando las plantillas alterando descansos además de haber un exceso de horas traduciéndose en un mayor estrés. Del mismo modo, han indicando que esto es “una tradición más porque se repite cada Navidad y en verano, las residencias de mayores de la Comunidad están con la plantilla de enfermeras bajo mínimo y hay problemas para que en algunas de ellas puedan cubrir vacantes o bajas”.

El motivo no es únicamente que las enfermeras no quieran apuntarse a la bolsa de Castilla y León, sino el último periodo en el que las enfermeras pudieron entregar sus méritos fue el 15 de diciembre de 2022. Así pues existen tres promociones de enfermería que no han podido hacer entrega de las mismas .

Por último, desde el Sindicato de Enfermería han expuesto que “sin enfermeras suficientes no se puede prestar una calidad asistencial adecuada y, sin ellas, no hay un sistema sanitario que funcione reflejándose en un incremento de agresiones. Exigimos una mejor planificación, la actualización de forma inmediata de la bolsa de trabajo y un refuerzo real de las plantillas porque son una necesidad real y urgente”.